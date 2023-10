Recharge Resources Ltd. hat ein Update zum Lithiumsoleprojekt "Pocitos One" in der argentinischen Provinz Salta veröffentlicht. Das Unternehmen hat eine 100-%-Beteiligung an dem Projekt erworben und die Explorationskonzession wurde bezahlt und notariell beglaubigt. Recharge hat außerdem das Beratungsunternehmen WSP Australia Pty. Ltd. mit der Erstellung einer Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 beauftragt. Die Ergebnisse der geophysikalischen MT-Untersuchung zeigen, dass das Vorkommen größer sein könnte als bisher angenommen. Recharge hat außerdem eine Technologielizenz für die Errichtung einer Anlage zur Lithiumgewinnung erhalten. Das Unternehmen hat eine Absichtserklärung mit Richlink Capital Pty. Ltd. zur Lieferung von Lithiumchlorid oder Lithiumcarbonat unterzeichnet. Recharge hat das dritte Bohrloch beim Projekt abgeschlossen und wartet auf Genehmigungen für das bevorstehende Bohrprogramm 2023. Das Unternehmen hat außerdem einen unabhängigen technischen Bericht gemäß NI 43-101 eingereicht. Die Aktien von Recharge Resources Inc. sind hochriskant und es besteht die Gefahr eines Totalverlustes. Anleger sollten die Risiken sorgfältig abwägen und ihre Anlageentscheidungen entsprechend treffen.

Recharge Resources Ltd. veröffentlicht Update zum Lithiumsoleprojekt "Pocitos One" - Größeres Vorkommen und neue Technologielizenz!

