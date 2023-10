EU-Klimakommissar fordert Kerosin-Besteuerung: Absurdität der steuerfreien Flugzeugbetankung enthüllt!

Der angehende EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra hat sich bei einer Anhörung im Umweltausschuss des Europaparlaments für die Besteuerung von Kerosin ausgesprochen. Er kritisierte, dass Steuern etwa 50 bis 60 Prozent des Benzin- und Dieselpreises ausmachten, während bei der Betankung von Flugzeugen überhaupt keine Steuern anfallen würden. Hoekstra bezeichnete dies als absurd und fragte, welcher Europäer dies für sinnvoll halte. Der niederländische Grünen-Abgeordnete Bas Eickhout wies darauf hin, dass Hoekstra für eine Besteuerung die Einstimmigkeit der EU-Mitgliedstaaten benötige und es daher nicht ausreiche, einfach nur Vorschläge zu machen.Bevor Hoekstra sein Amt als EU-Klimakommissar antreten kann, muss er die Abgeordneten des Europäischen Parlaments von sich überzeugen. Eine abschließende Abstimmung des gesamten Plenums ist für Donnerstag vorgesehen. Sollten sich mindestens zwei Drittel der Ausschussmitglieder für Hoekstra aussprechen, findet eine Abstimmung im Plenum statt. Andernfalls können die Ausschüsse zusätzliche Informationen anfordern oder eine neue Anhörung beantragen.In Großbritannien sieht es für die Konservative Partei von Premierminister Rishi Sunak derzeit schlecht aus. Umfragen zufolge würde Sunak den Job des Premierministers verlieren, wenn die Briten demnächst wählen würden. Bei seiner Rede auf dem Parteitag in Manchester muss Sunak daher Optimismus verbreiten, obwohl bereits über mögliche Schritte nach einer Wahlniederlage im kommenden Jahr spekuliert wird. Medienberichten zufolge könnte Sunak ausgerechnet in Manchester verkünden, dass eine geplante Schnellbahntrasse in den Norden Englands verkürzt wird.Das Milliardenprojekt ist deutlich teurer geworden als geplant und die Verlängerung nach Manchester könnte wegfallen. Dies stößt auf Kritik seitens des Bürgermeisters der Region Manchester, Andy Burnham, und des Bürgermeisters der Region West Midlands, Andy Street. Street warnte vor einem Schaden für den internationalen Ruf Großbritanniens als guter Ort für Investitionen und drohte indirekt mit Rücktritt.Die Konservative Partei ist derzeit in mehreren Streitfragen gespalten. Während einige Abgeordnete der Meinung sind, dass die Partei die Steuern zu weit nach oben getrieben hat, sind andere entsetzt darüber, dass Großbritannien offenbar von seinem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 abrückt. Auch der Umgang mit Asylsuchenden sorgt für Diskussionen. Politikwissenschaftler Mark Garnett betont jedoch, dass Sunaks Position nicht gefährdet sei, auch wenn einige Kampagnen gestartet wurden, um seine Nachfolge anzutreten. Es gebe jedoch einen Kampf um die Richtung, die die Partei bis zur Wahl einschlagen solle.Es wird erwartet, dass die Briten voraussichtlich 2024 ein neues Parlament wählen werden. Die oppositionelle Labour-Partei liegt derzeit in Umfragen etwa 20 Prozentpunkte vorne. Wie sich die Partei inhaltlich aufstellen will, wird ab Sonntag auf der Parteikonferenz in Liverpool verhandelt.

Benzin wird aktuell mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 2,921USD gehandelt.