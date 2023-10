Gerresheimer verzeichnet starkes Geschäftsjahr 2023 - Umsatzwachstum von 12,6% und Rekordauftragseingang

Der deutsche System- und Lösungsanbieter Gerresheimer verzeichnet ein starkes Geschäftsjahr 2023. In den ersten neun Monaten des Jahres konnte das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 12,6 % verzeichnen. Der Umsatz erreichte 1,45 Mrd. Euro, während das Adjusted EBITDA um 20,6 % auf 285,2 Mio. Euro stieg. Gerresheimer profitiert von seiner hohen Lösungskompetenz und seinem breiten Produktportfolio im Pharma- und Biotech-Markt. Insbesondere die Nachfrage nach Spritzen, Pens und Autoinjektoren für Medikamente zur Behandlung von Adipositas auf Basis des Peptidhormons GLP-1 trug zum Auftragseingang auf Rekordhöhe bei.Das Unternehmen plant, die Kapazitäten für Drug-Delivery-Systeme wie Spritzen, Autoinjektoren und Pens sowie Containment Solutions wie Injektionsfläschchen und Primärverpackungen aus Kunststoff in Europa, den USA und Mexiko auszubauen. Im Geschäftsbereich Plastics & Devices erzielte Gerresheimer Umsatzerlöse in Höhe von 754,8 Mio. Euro, ein organisches Wachstum von 14,7 %. Die hohe Nachfrage nach Containment Solutions und Drug-Delivery-Systemen wie Inhalatoren und Pens trug zu diesem Wachstum bei. Das Adjusted EBITDA stieg um 19,9 % aufgrund eines verbesserten Produktmixes auf 23,8 %.Im Geschäftsbereich Primary Packaging Glass erreichte der Umsatz 689,7 Mio. Euro, ein organisches Wachstum von 10,5 %. Die temporär rückläufige Nachfrage nach Injektionsfläschchen aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte durch die starke Nachfrage nach Lösungen für High Value Cosmetics kompensiert werden. Das Adjusted EBITDA wuchs organisch um 23,2 % auf 20,2 %.Gerresheimer bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2023. Das Unternehmen erwartet ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 10 %, ein organisches Wachstum des Adjusted EBITDA von mindestens 10 % und ein Wachstum des Adjusted EPS im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Mittelfristig strebt Gerresheimer ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 10 %, eine organische Adjusted EBITDA-Marge von 23-25 % und ein Wachstum des Adjusted EPS von mindestens 10 % pro Jahr an.Die Quartalsmitteilung von Gerresheimer ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar. Das Unternehmen rechnet auch für das letzte Quartal des Geschäftsjahres 2023 mit einer positiven Geschäftsentwicklung.

Die Gerresheimer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 98,78EUR gehandelt.