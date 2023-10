Die erste Zutat für eine stabile Bodenbildung wäre jetzt eine überzeugte Kaufwelle. In der schlechten Stimmung, die aktuell bei Anlegern herrscht, muss nicht viel passieren, um einen sogenannten Short Squeeze auszulösen.

Schwache Arbeitsmarktdaten morgen könnten die Rally bei den Renditen ausbremsen und dem Aktienmarkt ein wenig Raum zum Atmen geben. Die Investoren wollen eine Abschwächung des Arbeitsmarktes und der Inflation sehen, scheuen aber eine allzu starke Abschwächung des Wirtschaftswachstums. Der dynamische Rutsch im Ölpreis ist derweil ein gutes Signal für die Inflation. Am Ölmarkt scheint sich nun auch die Überzeugung durchzusetzen, dass eine weltweite konjunkturelle Abschwächung am Ende des Tages auch die Nachfrage nach Mineralölprodukten reduzieren dürfte. Die US-Notenbank Fed kann sich derweil glücklich schätzen. Endlich schenken die Märkte ihrer Absicht, die Inflation bekämpfen zu wollen, wirklich und wahrhaftig Glauben. Das lässt sich an der schnellen Anpassung der Renditen ablesen. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie lange die Fed diesen neu erzeugten Druck aufrechthalten wird.