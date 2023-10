FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Donnerstag etwas weiter von seinem Tief seit März absetzen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Auftakt ein Plus von 0,3 Prozent auf 15 148 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls ein solider Start erwartet. Am Morgen waren auch die asiatischen Börsen auf Erholungskurs.

Mit 14 948 Punkten war der Dax am Mittwochmorgen wegen anhaltender Zinssorgen auf ein Tief seit März gefallen, hatte dann aber noch um etwa 150 Punkte zugelegt, als der starke US-Dollar und die US-Anleiherenditen etwas korrigierten. Auch in den USA zeigten die Indizes eine Reaktion, die Technologiewerte an der Nasdaq erholten sich besonders deutlich. Als Beruhigungspille wirkten überraschend schwache Daten vom Jobdienstleister ADP, die die Zinsangst dämpften.