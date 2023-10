Arbor ist es ein Anliegen, die Explorationsaktivitäten mit größter Rücksicht auf die Umwelt und in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Kommunen und indigenen Gruppen durchzuführen. Das Unternehmen ist sich der Bedeutung einer verantwortungsvollen Ressourcenerschließung bewusst und hat sich verpflichtet, diese Grundsätze in allen betrieblichen Bereichen zu beachten.

Vancouver, Kanada – 4. Oktober 2023 / IRW-Press / – Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines geplanten Explorationsprogramms im Lithiumprojekt Jarnet in der kanadischen Provinz Quebec bekannt zu geben. Das umfangreiche Programm, das sich auf Kartierungen, Prospektionen und Bohrungen zur Ermittlung potenzieller Ziele konzentrierte, wurde nun abgeschlossen, und alle gesammelten Proben wurden auf sorgfältige Weise zur Prüfung und Analyse an das Labor übergeben.

Arbor Metals bringt Explorationsprogramm im Lithiumprojekt Jarnet in Quebec, Kanada erfolgreich zum Abschluss und kündigt Finanzierung an

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer