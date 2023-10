JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Investmentbanken Deutsche Bank, Goldman Sachs und Morgan Stanley an. Getrieben vor allem vom Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) erhöhte er seine Schätzungen für die Wertpapiergeschäfte. Er glaubt, dass die anhaltende Zinsunsicherheit dieses Segment weiter stützen, eine Normalisierung aber wohl frühestens 2024 erfolgen wird./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2023 / 22:56 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 9,96EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m