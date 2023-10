Der Hersteller von Wechselrichtern für die Solarbranche verzeichnete ein fulminantes erstes Halbjahr 2023. Auch der Kurs reagierte schon auf Basis eines starken Jahres 2022 ab Anfang Januar 2023 bis Ende Juni 2023 mit einem weiteren Kursplus von 78 Prozent. Um auch der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, prüft das Management von SMA Solar den Bau einer neuen Fabrik in Nordamerika. Dies erscheint im Lichte des Inflation-Reduction-Act (IRA) sinnvoll, nachdem milliardenschwere Subventionen für sogenannte Greentech-Unternehmen locken. Voraussetzung für den Erhalt der Subvention ist eine Produktionsstätte in den USA. Auch ohne Subvention wären in den USA produzierte Wechselrichter um 20 Prozent kostengünstiger. Doch die Kasseler Fotovoltaik-Spezialisten erwartet ein harter Konkurrenzkampf, nachdem auch Siemens die Wechselrichterproduktion in den USA ausbaut.

Die Marktteilnehmer reagierten auf den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 folgerichtig. Sie verursachten beim SMA-Kurs einen starken Anstieg. Die seit 24. Februar 2022 gebildete Aufwärtssequenz ist ab Mai 2023 in eine Konsolidierung übergegangen. Auslöser war die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal 2023 am 11. Mai. Hier wurden von den Marktteilnehmern bessere Zahlen erwartet. Paradoxerweise wurden am 23. Juni exzellente Zahlen gemeldet, worauf der Titel die Verluste der Konsolidierung komplett wieder wettgemacht und ein Doppeltop ausgebildet hat. Dabei wurde nebenbei ein neues All Time High bei 112,70 Euro markiert. Auf das All Time High folgte die Bildung eines Abwärtstrends, der aktuell noch intakt erscheint. Ein möglicher Grund ist die Stagnation des Wachstums bei den geplanten Gewinnen. Der Kursverlust war aber so stark, dass das erwartete KGV 2025 mittlerweile bei aktuell 11,34 liegt und somit wieder stimmig ist. Der Investor hat aktuell einen Titel vor sich, der in der Zeit nach 2025 weiteres Potenzial auf Wachstum hat, aber das KGV eines Value-Unternehmens aufweist. Mit der Anhebung des Ausblicks für das Gesamtjahr könnte der Abwärtstrend gebrochen werden.

