Gerresheimer-Finanzchef gibt sich zuversichtlich für Gewinnziel

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Finanzvorstand des Verpackungsherstellers Gerresheimer ist mit Blick auf das Gewinnwachstum im laufenden Geschäftsjahr optimistisch. Das bereinigte Ergebnis je Aktie werde mindestens so stark wachsen, wie in der Jahresprognose avisiert, sagte Bernd Metzner am Donnerstag in Düsseldorf im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Die Düsseldorfer erwarten für die Kennziffer ein niedriges einstelliges Wachstum. "Das werden wir mindestens schaffen", sagte der Manager. Das sei auch mathematisch gar nicht anders möglich. Nach neun Monaten betrug das bereinigte Gewinnwachstum von Gerresheimer aus eigener Kraft 6,7 Prozent.

Metzner wollte seine Aussage nicht als Erhöhung der Jahresziele verstanden wissen, es handele sich um eine "Nuance". Aber: "Es sollte besser werden, als das, was wir bisher in der Guidance haben", sagte der Manager. Er verwies zudem darauf, dass sich die Zahl der Aktien nach der Kapitalerhöhung Mitte April erhöht habe. Die Prognose für das Wachstum von Umsatz und bereinigtes Ebitda in Höhe von jeweils mindestens zehn Prozent bestätigte das Management./lew/stk

Die Gerresheimer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 97,20EUR gehandelt.