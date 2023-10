UNICEF und die Rönesans-Gruppe unterstützen gemeinsam die von den Erdbeben in der Türkei betroffenen Kinder

ISTANBUL, 5. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Nach den verheerenden Erdbeben, die Gaziantep-Kahramanmaraş in der Türkei im Februar 2023 erschütterten, hat sich UNICEF mit der Rönesans-Gruppe zusammengeschlossen, um Kindern, Jugendlichen und Familien, die von der Katastrophe betroffen waren, wichtige Dienste und Unterstützung zu bieten. In Malatya, einer den elf am stärksten von den Erdbeben in der Türkei betroffenen Städte, haben UNICEF und Rönesans gemeinsam Kinder-, Jugend- und Familienzentren (Birlikte) in von Rönesans errichteten provisorischen Wohnräumen, eingerichtet, um Kinder zu schützen und ihre psychische Gesundheit, ihr psychosoziales Wohlbefinden und ihre allgemeine Entwicklung zu gewährleisten.