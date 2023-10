Hotel Europäischer Hof Heidelberg kooperiert mit der EVERYONE FOR CLIMATE STIFTUNG für eine nachhaltigere Zukunft (FOTO)

Heidelberg (ots) - In einem entscheidenden Schritt zur Förderung von

Klimaschutzmaßnahmen hat das renommierte Hotel Europäischer Hof Heidelberg seine

Zusammenarbeit mit der EVERYONE FOR CLIMATE STIFTUNG bekannt gegeben. Die

Partnerschaft stellt einen Meilenstein in der Hotel- und Gastronomiebranche dar,

indem sie sich gemeinsam für eine Reduzierung der CO2-Emissionen im

Tourismussektor einsetzen.



Die Entscheidung zur Kooperation zwischen dem Hotel Europäischer Hof Heidelberg

und der EVERYONE FOR CLIMATE STIFTUNG basiert auf der Erkenntnis, dass der

weltweite Tourismussektor für etwa 8 % der gesamten CO2-Emissionen

verantwortlich ist. Angesichts dieser alarmierenden Statistik hat sich das Hotel

verpflichtet, seinen ökologischen Fußabdruck entscheidend zu verbessern und

einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Zusammenarbeit mit der

EVERYONE FOR CLIMATE STIFTUNG ist dabei ein weiterer Meilenstein. Durch sie wird

die Umsetzung einer Vielzahl von Initiativen und Maßnahmen erreicht, die auf die

Reduzierung der Umweltauswirkungen abzielen. Das Hotel bietet seit Anfang

September 2022 jedem Übernachtungsgast an, pro Übernachtung eine gemeinnützige

Klimaspende zu leisten. Die Mittel werden über die Stiftung gebündelt und an

Organisationen weitergegeben, die den Klimawandel bekämpfen.