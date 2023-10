Genesis arbeitet mit der Universität von British Columbia zusammen, um KI für die Prävention von Waldbränden zu entwickeln

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kelowna, BC – 5. Oktober 2023 – Genesis AI Corp. („Genesis AI“ oder das „Unternehmen“) (CSE:AIG – WKN: A3ENW3 – FRA: NL8) freut sich, die Einstellung mehrerer Co-Op-Studenten der University of British Columbia bekannt zu geben. Die Informatikstudenten des 3. Jahres haben mit der Arbeit an Projekten für Genesis AI begonnen, weitere werden im Wintersemester im Januar hinzukommen. Sie werden bei der technologischen Entwicklung des Genesis Wildfire-Moduls helfen.

Geoff Fawkes, CTO von Genesis, sagt: "Ich freue mich, wieder mit Co-Op-Studenten zusammenzuarbeiten, die sich mit den neuesten Trends in der Entwicklung auseinandersetzen. Der Enthusiasmus und die frischen Perspektiven, die sie in unsere Arbeit einbringen, sind sehr hilfreich bei der Entwicklung von Weltklasse-Technologie. Unsere Verbindung zu großartigen Bildungseinrichtungen kommt unseren Projekten sicherlich zugute."

Die Studenten werden in verschiedenen Rollen tätig sein.

Co- Op Applied Science Analyst, der an einer Reihe von Projekten im Zusammenhang mit der Forschung und Softwareentwicklung von AI/ML für Woodlands.ai und dem zugehörigen Natural Resources Mining Modul arbeitet, und

Co- Op Software Engineer, der an der kompletten Softwareentwicklung der Digital Twin Technologie, der Ground Crew Application und Woodlands.ai sowie dem dazugehörigen Natural Resources Mining Modul arbeitet.

Dev Randhawa, CEO von Genesis, sagt: "Ich glaube fest daran, Studenten und ihre Entwicklung zu unterstützen, indem ich sie in praktische Aufgaben einsetze, in denen sie ihre Fähigkeiten in der realen Welt testen und erweitern können. Indem wir in dieser Beziehung voneinander profitieren, können wir unser Engagement für Lösungen, die uns allen helfen, unter Beweis stellen."

Genesis Ai gibt außerdem bekannt, dass sie Gina Capital Ltd. beauftragt hat, Investor Relations- und Beratungsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf dem deutschen Aktienmarkt und der deutschsprachigen Investorengemeinschaft zu erbringen. Die Dienstleistungen umfassen die Vorbereitung von Artikeln und Berichten auf verschiedenen Finanzplattformen und Newslettern. Das Programm wird vom 6. Oktober 2023 bis zum 6. Januar 2024 laufen. Genesis Ai wird eine Vorauszahlung von 50.000 Euro an Gina Capital Ltd. für ihre Dienste leisten.