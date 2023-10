The Naga Group AG: Mit 15% EBITDA im Brokerage-Geschäft 2023 setzt NAGA profitablen Wachstumskurs fort

Die NAGA Group AG setzt ihren profitablen Wachstumskurs fort und erreicht in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ein EBITDA von 15 % im Brokerage-Geschäft.

Der Handelsumsatz im Brokerage-Geschäft betrug 28,4 Millionen Euro und das EBITDA 4,2 Millionen Euro.

Die Kosten für Kundenakquise und Kern-KPIs haben sich drastisch verbessert.

Die NAGA Group hat ihre Präsenz in neuen und aufstrebenden Märkten ausgebaut und profitiert von der zunehmenden Beliebtheit von Social Investing und E-Payments.

Die Neo-Banking-App NAGA Pay verzeichnete in jedem Quartal 2023 ein zweistelliges Wachstum und erreichte im Jahr 2023 einen gruppenweiten Umsatzbeitrag von 0,25 Mio. EUR.

Die NAGA Group plant, ihre Expansion in neue Märkte fortzusetzen, indem sie zahlreiche Partnerschaften eingeht und neue lokale Büros eröffnet.

EUR

%

EUR

%





Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei The Naga Group ist am 01.11.2023.Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2310und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,08im Plus.11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,2960das entspricht einem Plus von +5,28seit der Veröffentlichung.