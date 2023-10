Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neuburg an der Donau (ots) - Immobilien als krisensichere Altersvorsorge stehenhoch im Kurs, doch der aktuelle Markt offenbart seine Tücken und fordert Anlegerzum Umdenken auf. Bei der INVENIO Real Estate GmbH setzt Johannes Wiedemann aufeine durchdachte Strategie, die in A-Lagen der Ballungsräume nicht nurSicherheit, sondern auch hohe Renditen verspricht. Die Expertise seines Teamserstreckt sich von der Konzeptionierung über die Finanzierungsabwicklung bis hinzur Vermittlung der Objektverwaltung, wobei Sicherheit und Effizienz im Fokusstehen. Wie das Angebot des Experten im Detail aussieht und welche Vorteile sichaus Immobilieninvestitionen ergeben, erfahren Sie hier.Der Immobilienmarkt ist durchwachsen: Um sich einen klaren Überblick zuschaffen, ist es damit unerlässlich, sich mit all seinen Facettenauseinanderzusetzen. Dazu gehören in erster Linie die verschiedenen Teilmärkte,die sich in die Bereiche Wohnen, Office und Tourismus unterteilen. Auch dierasant gestiegenen Immobilienpreise und Zinsen aufgrund von verschiedenenEinflussfaktoren wie der Inflation, Rohstoffknappheit und storniertenNeubauprojekten kommen dieser ohnehin komplexen Situation nur wenig zugute. "Alldiese Herausforderungen sind jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu steckenund sich vom Gedanken an Immobilieninvestitionen zu verabschieden. Schließlicherweisen sich diese auch heute noch als lukrative Investition mit zahlreichenVorteilen", erklärt Johannes Wiedemann, Geschäftsführer der INVENIO Real EstateGmbH."Es gilt, die Komplexität des Immobilienmarktes wirklich zu verstehen undeffektive Investitionsentscheidungen zu treffen", fügt er hinzu. "Es geht dabeinicht nur darum, die steigenden Preise zu sehen, sondern auch die Faktorendahinter zu verstehen und strategisch zu agieren." Im Laufe seiner Karriere hatJohannes Wiedemann tiefgehende Erfahrungen im Immobiliensektor gesammelt undAnlegern geholfen, die beschriebenen Herausforderungen zu meistern. SeineExpertise, kombiniert mit dem einzigartigen Ansatz von INVENIO, hat dazubeigetragen, maßgeschneiderte Investitionslösungen zu entwickeln. Diese basierenauf einer genauen Marktanalyse und bieten Anlegern die Möglichkeit, sowohlWohnraum in Metropolen zu schaffen als auch stabile Renditen zu erzielen. DasResultat: ein nachhaltiger Vermögensaufbau trotz der volatilen Marktbedingungen.Die Zukunft der Immobilieninvestition: Wie Johannes Wiedemann Anleger optimalunterstützt"Unsere Zusammenarbeit mit Anlegern zeichnet sich vor allem dadurch aus, dasswir ihnen ein Rundum-sorglos-Paket bieten, das maximale Sicherheit, attraktiveRenditen und enorme Effizienz vereint", betont Johannes Wiedemann. Durch diese