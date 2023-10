Mit der Eröffnung eines neuen Büros in Mumbai stärkt thyssenkrupp nucera seine Präsenz in Indien und treibt seine Wachstumsstrategie voran. Ziel ist es, das Chlor-Alkali-Geschäft auszubauen und den vielversprechenden Markt für grünen Wasserstoff zu erschließen.

thyssenkrupp nucera erobert Indien: Neues Büro in Mumbai eröffnet!

