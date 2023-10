Marke VW zieht mit internen Sparvorgaben bei Investitionen die Zügel an

HAMBURG/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen strafft laut einem Pressebericht die Vorgaben für Investitionen. In einem internen Schreiben an die Führungskräfte habe Marken-Finanzchef Patrik Andreas Mayer die anzusetzenden Kapazitäten gekürzt, die Wiederverwendung alter Anlagen angemahnt sowie gefordert, dass sich Rationalisierungsinvestitionen schnell auszahlen sollen. Das berichtete das Wirtschaftsportal "Business Insider" am Donnerstag unter Berufung auf ihm vorliegende Unterlagen.

Kernelement der Bemühungen ist eine niedrigere Kapazitätsplanung, die der Investitionsausschuss der Marke Ende September beschlossen haben soll. So seien für alle Produktinvestitionen bei Verbrennern und Elektroautos nur noch 80 Prozent der langfristigen Absatzplanung anzusetzen. Damit ist konkret gemeint, nur noch vier Fünftel des Spitzenbedarfs an Anlagen etwa für den Bau eines Modells einzuplanen und damit Geld zu sparen - außerordentliche Maßnahmen ausgenommen.

Hintergrund ist, dass VW-Konzernchef Oliver Blume wie vielfach angekündigt nicht mehr auf Halde produzieren, sondern sich an der tatsächlichen Nachfrage orientieren will. Und die schwächelt absehbar in der Konjunkturflaute, auch wegen hoher Inflation und hoher Zinsen. Dass VW mittelfristig mit weniger Werkskapazitäten plant, hatte sich zuletzt bereits immer deutlicher abgezeichnet. Eckpunkte zur neuen Werksbelegung mit Modellen hatte der Autobauer bereits in der vergangenen Woche vorgelegt, im November dürfte dann in der sogenannten Planungsrunde auch offiziell der Investitionsrahmen des Konzerns festgezurrt werden. Details zum Sparplan von Schäfer bei der Marke stehen ebenfalls noch aus.

Dem Konzern und insbesondere dem Wolfsburger Herzstück, der Marke VW Pkw, werfen Analysten am Kapitalmarkt immer wieder eine chronisch verschwenderische Neigung zu hohen Investitionen vor. Blumes erklärtes Ziel ist es, VW am Aktienmarkt für Investoren wieder attraktiver zu machen. Also muss er gegensteuern, auch wenn für die kommenden Jahre wegen des geplanten starken Hochlaufs bei Elektroantrieben im Konzern höhere Belastungen anfallen.

Zudem sollen die Markenmanager laut dem internen Schreiben auf eine schnellere Amortisation von Investitionen achten - sie sollen sich also schon nach kürzerer Zeit rechnen. Auch soll die Wiederverwendung alter Produktionsanlagen verstärkt ins Auge gefasst werden./men/knd/jha/

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 107,6EUR gehandelt.