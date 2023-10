Nano One kündigt den Abschluss einer Vereinbarung über eine strategische Investition in Höhe von 16,9 Mio. CAD und die Zusammenarbeit mit Sumitomo Metal Mining an

Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) und Tokio, Japan (TSE: 5713), den 5. Oktober 2023 / IRW-Press / – Nano One Materials Corp. („Nano One“ oder „das Unternehmen“), ein Unternehmen für saubere Technologien mit patentierten Verfahren für die nachhaltige Herstellung von Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Akkus, freut sich, den Abschluss einer strategischen Kapitalbeteiligung und die Zusammenarbeit mit Sumitomo Metal Mining Co. Ltd („SMM“, zusammen mit Nano One, „die Unternehmen“), einem führenden vertikal integrierten Bergbau-, Raffinerie- und Produktionsunternehmen für Kathodenaktivmaterialien („CAM“) bekanntgeben zu können. Die Vereinbarung wurde am 25. September 2023 angekündigt. SMM hat eine Kapitalinvestition in Höhe von 16.879.949,85 CAD getätigt, und die Unternehmen haben ein Kooperationsabkommen („KA“) abgeschlossen, in dessen Rahmen sie zusammenarbeiten werden, um die kommerzielle Produktion von Lithiumeisenphosphat („LFP“), CAM und nickelreichen CAM-Chemien wie Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid („NMC“) zu beschleunigen.