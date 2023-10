SMA Solar hebt Ausblick dank guter Geschäfte an - Aktie beflügelt

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Wechselrichterhersteller SMA Solar profitiert weiter vom Boom bei Solaranlagen und hebt dank guter Geschäfte im dritten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr an. So dürfte 2023 ein Umsatz von 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro erreicht werden, wie das Unternehmen aus dem hessischen Niestetal am Mittwoch nach Börsenschluss auf Basis vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal überraschend mitteilte. Bislang standen 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro im Plan. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet das Management nun 285 bis 325 Millionen Euro, statt bislang 230 bis 270 Millionen. Die Aktien zogen am Donnerstag stark an.

Am Vormittag standen die Papiere mehr als 14 Prozent im Plus. Allerdings war die Aktie auch nach dem Anfang Juli erreichten Rekordjahr ordentlich abgerutscht. Trotz des deutlichen Kurssprungs entspricht das Niveau deshalb lediglich dem Stand von Mitte September. Und auch in den Monaten zuvor brauchten die Anleger starke Nerven angesichts der Berg- und Talfahrt, die die Aktie hingelegt hat. Seit Jahresbeginn investierte Aktionäre verbuchen einen Abschlag von knapp drei Prozent.