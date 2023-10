Fossilfreie Kraftstoffe für das Erreichen der Klimaziele P1 Fuels setzt Wachstumskurs fort und startet neue Finanzierungsrunde für den Eintritt in den Massenmarkt (FOTO)

Berlin (ots) - P1 Performance Fuels, einer der führenden Hersteller von 100

Prozent fossilfreien Kraftstoffen für Ottomotoren, plant den Ausbau der

Produktion, um zukünftig Autohersteller für die Erstbetankung der Neuwagen

(First Fill Fuels) und Unternehmen mit Carpools beliefern zu können. Auch die

Belieferung erster Tankstellen ist in Vorbereitung. Um die Produktion zu

skalieren, baut P1 Fuels eine Demonstrationsanlage in Deutschland, die 2024

eröffnet wird, eine industrielle Produktionsanlage ist für 2029 geplant.



Die synthetischen Kraftstoffe (Advanced Synthetic Fuels) des

Green-Tech-Unternehmens sind frei von fossilen Brennstoffen. Das

Herstellungsverfahren schließt den Kohlenstoffkreislauf, indem die gleiche Menge

Kohlenstoff in die Herstellung des Kraftstoffs gesteckt wird, wie bei seiner

Verwendung freigesetzt wird (tank-to-wheel). Durch die Verbrennung wird kein

zusätzliches CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Bezieht man die Produktion und

den Transport in die Betrachtung ein (well-to-wheel), liegt die CO2-Reduktion

bei 77,4 Prozent. Mit der Skalierung der eigenen Produktion wird P1 die

Treibhausgasreduktion im Vergleich zu fossilen Brennstoffen auf 94 Prozent

verbessern.