Ali Türüt und Patrick Grabowski Tipps, um die passende Vertriebsagentur zu finden

Hameln (ots) - Ali Türüt und Patrick Grabowski sind die Gründer und

Geschäftsführer der United Promotion GmbH, einer Agentur, die sich auf den

Vertrieb von Glasfaser spezialisiert hat. Mit einer fundierten Qualifikation

bieten sie Interessenten die Möglichkeit, sich erfolgreich im Vertrieb

selbstständig zu machen. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf potenzielle

Vertriebler bei der Wahl einer Agentur achten sollten, was gute Agenturen

auszeichnet und warum es wichtig ist, Sorgfalt bei der Auswahl walten zu lassen.



Mit der Covid-Pandemie und der damit verbundenen Umstrukturierung der

Arbeitswelt entstand bei vielen Menschen der Wunsch, im Job der eigene Chef zu

sein - das Interesse an Arbeitsstellen im Vertrieb nahm deutlich zu. Daraufhin

stieg das Angebot an Vertriebsagenturen sprunghaft an. Wer heute eine solche

Agentur sucht, hat die Qual der Wahl und muss darauf achten, dass die Agentur

halten kann, was sie verspricht. "Um im Vertrieb erfolgreich zu sein, benötigt

man den richtigen Ansprechpartner", so Patrick Grabowski. Doch wie findet man

den bei dem großen Angebot, das derzeit in der Branche herrscht?