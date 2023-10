Die Hanebutt Gruppe stärkt digitale Bauindustrie als Gesellschafter von wirbauen.digital (FOTO)

Neustadt am Rübenberge (ots) - Die renommierte Hanebutt Gruppe, die als

Dachdeckerbetrieb mit 14 Niederlassungen an zehn Standorten eine große

Bandbreite an Gewerken und Leistungen rund um Dach und Fassade abdeckt,

beteiligt sich durch eine strategische Partnerschaft und Beteiligung als

Gesellschafter von wirbauen.digital aktiv an der Förderung der Digitalisierung

in der Bauindustrie. Wie die Geschäftsführung mitteilte, erweitert das im

Rheinland ansässige ConTech-Unternehmen, bekannt für seine digitale Plattform

von Handwerkern für Handwerker, seinen Gesellschafterkreis. Gemeinsam mit der

Hanebutt Gruppe führt es die Zukunft des Baugewerbes in die digitale Ära.



Geschäftsführer Henning Hanebutt: "Das im Rheinland ansässige

ConTech-Unternehmen wirbauen.digital entwickelt das digitale Werkzeug für die

Baubranche - Software gemacht für die Realität der Baustelle. Genau dieser Linie

sind sie treu geblieben: Mit uns von der Hanebutt Gruppe erweitern sie ihren

Gesellschafterkreis um ein weiteres Großunternehmen aus dem Handwerk, um

gemeinsam mit uns die Baubranche zu revolutionieren."