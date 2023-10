DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom nach vorläufigen Halbjahreszahlen und einer Cashflow-Warnung von 30 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der enttäuschende Barmittelfluss sei ein schwerer Schlag für die Glaubwürdigkeit des Managements des Zugherstellers, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2023/24 und die Folgejahre./edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird aktuell mit einem Minus von -22,10 % und einem Kurs von 13,89EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m