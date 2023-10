Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Während der offene Stellenmarkt sowohl bei Entscheidern undPersonalvermittlern als auch bei Arbeitssuchenden in aller Munde ist, bleibt derverdeckte Arbeitsmarkt gerade für Führungskräfte oft ein Mysterium - dabei würdeer ihnen weitaus bessere Chancen auf ihren Traumjob bieten: Das weiß auchDominik Roth, der als Headhunter fester Bestandteil davon ist und Bewerberndarüber neue Perspektiven eröffnet. Was es damit auf sich hat, verrät er imfolgenden Artikel.Obwohl der offene Stellenmarkt in der öffentlichen Wahrnehmung eine prominenteRolle spielt, besteht für Führungskräfte eine zusätzliche, weit wenigerersichtliche Ebene der Berufschancen: der verdeckte Arbeitsmarkt. Hier werdenhochrangige Positionen grundsätzlich nicht öffentlich ausgeschrieben, sondernüber spezialisierte Kanäle besetzt. Gerade für Führungskräfte bietet es sich an,dieses Segment effektiv für ihre Karriereplanung zu nutzen - dabei stoßen siejedoch nicht selten auf Herausforderungen wie mangelnde Transparenz und fehlendeZugangsmöglichkeiten. "Viele Führungskräfte erkennen die Bedeutung desverdeckten Arbeitsmarktes außerdem viel zu spät und lassen wertvolleGelegenheiten ungenutzt. Im schlimmsten Fall führt das dazu, dass selbst diebesten Kandidaten von Arbeitgebern auf Dauer übersehen werden", warnt DominikRoth, Partner bei Mercuri Urval."Die effektive Nutzung des verdeckten Arbeitsmarktes erfordert einen sorgfältigdurchdachten Ansatz sowie ein Netzwerk, das weit über die üblichen Kanälehinausgeht", fügt der Headhunter hinzu. "Es ist unerlässlich, sich direkt mitEntscheidern wie Aufsichtsräten, Private Equity Unternehmen und allgemeinenUnternehmern zu vernetzen." Als Partner bei Mercuri Urval, einer weltweitführenden Personalberatung, verfügt Dominik Roth über fundierte Fachkenntnissein der Rekrutierung und Bewertung von Führungskräften. Mit einer beeindruckendenBilanz von mehr als 350 Executive Searches und hunderten von ExecutiveAssessments hat er Technologieführer und Hidden Champions maßgeblich bei derNavigation durch den komplexen Arbeitsmarkt unterstützt. Darüber hinaus teilt erseine Expertise auch als Host des beliebten Karriere-Podcasts "CEO Career Code",der auf verschiedenen Plattformen wie Spotify und Apple Podcast zugänglich ist.Der verdeckte Arbeitsmarkt: Chancen jenseits öffentlicher Stellenausschreibungen"Der verdeckte Stellenmarkt ist ein komplexes, oft wenig durchschaubaresTerrain, das weit über herkömmliche Stellenausschreibungen hinausgeht", erklärt