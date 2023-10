OP-Planung direkt aus dem PACS Dedalus HealthCare und PeekMed vereinbaren strategische Partnerschaft

WEISSACH, Deutschland, 5. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Dedalus HealthCare erweitert die Möglichkeiten für seine Kunden und ist eine strategische Partnerschaft mit PeekMed eingegangen. Dedalus integriert das KI-basierte präoperative Planungssystem für die Chirurgie des portugiesischen MedTech-Unternehmens nahtlos in sein Bilddatenmanagementsystem DeepUnity. So können Anwender direkt aus dem PACS auf das Planungstool zugreifen, ohne zwischen verschiedenen Systemen zu wechseln. So entsteht eine umfassende integrierte Plattform, die das gesamte Spektrum der orthopädischen Versorgung abdeckt – von der Diagnose über die Behandlungsplanung bis zur Nachsorge.