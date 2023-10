Der gute Lauf der Aktie in diesem Jahr erhielt damit einen neuen Anstoß. Auch wenn die Aktien zuletzt um 20 Euro von ihrem gut 119 Euro lautenden Hoch seit Ende 2021 zurückgekommen waren, bleiben sie mit einem Kursplus von nun wieder mehr als 140 Prozent in diesem Jahr mit Abstand Klassenbester im MDax .

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Redcare Pharmacy haben neuen Rückenwind durch Eckdaten erhalten. Am Donnerstagvormittag ging es um 7,5 Prozent auf 106,60 Euro bergauf. Jefferies-Analyst Alexander Thiel sprach "von einem weiteren Rekordquartal" mit einem Umsatzanstieg um 67 Prozent, der vor allem getrieben war vom Schweizer Joint Venture Mediservice.

Experten waren sich einig, dass sich das starke Wachstum der Shop-Apotheke-Mutter fortsetzt. Dabei wurde auch auf die steigende Anzahl der Kunden verwiesen. Laut dem Jefferies-Experten Thiel könne die Online-Apotheke feiern, dass es mittlerweile über zehn Millionen Kunden gibt. Thiel geht davon aus, dass die Jahresziele demnächst erneut höher gesteckt werden. Im Zwischenbericht habe es dazu noch keine Aussagen gegeben.

Experte Michael Heider von Warburg Research konstatierte, dass Redcare die größte und am besten positionierte Online-Apotheke in Europa bleibe. Er verwies darauf, dass das Unternehmen von der Einführung des E-Rezeptes in Deutschland profitieren werde. Es gebe schließlich die Perspektive, dass diese bald mit einer Online-Version der elektronischen Gesundheitskarte eingelöst werden können.

Die Kursrally bei Redcare half am Donnerstag auch der Aktie des Schweizer Konkurrenten DocMorris , die in Zürich um 2,9 Prozent anzogen./tih/jsl/jha/

