Kunden-Onboarding raubt Zeit und Nerven? Fabio Moretti von Learningsuite.io verrät, wie es einfacher geht (FOTO)

Graz (ots) - Fabio Moretti gründete zusammen mit Alexander Knechtl und Florian

Gerstner das Unternehmen Learningsuite.io. Sie bieten Ihren Kunden hochwertige

Lernplattformen, die mit ihren Funktionen und ihrem Design überzeugen. In diesem

Artikel erfahren Sie, warum die Kundeneinführung ein System braucht, weshalb

digitale Lösungen beim Kunden-Onboarding vorzuziehen sind und wieso sich

Lernplattformen besonders gut eignen, um Kunden einen Überblick zu verschaffen.



Agenturen und Consulting-Unternehmen kennen es meist: Sie müssen immer und immer

wieder dieselben Rückfragen ihrer Kunden beantworten. Entweder, weil die

gesuchte Information nirgendwo zu finden ist, oder weil es keine Pauschalantwort

darauf gibt. In jedem Fall kosten derartige Rückfragen viel Zeit, die

anderweitig produktiv eingesetzt werden könnte. "Ein gut durchdachtes

Kunden-Onboarding minimiert nicht nur Rückfragen und spart somit Zeit, sondern

legt auch den Grundstein für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung", meint Fabio

Moretti, Mitbegründer der Learningsuite.io.





"Viele Kunden haben häufig die gleichen Fragen und Bedenken. Es ist daherineffizient, Mitarbeiter damit zu betrauen, diese immer wieder neu zubeantworten. Ein gut durchdachtes Onboarding-System kann hier für eine zeitlicheEntlastung sorgen", führt der Experte weiter aus. Kennengelernt haben sichAlexander Knechtl, Florian Gerstner und er in der Oberstufe, es folgte dasgemeinsame Studium der Softwareentwicklung und schließlich auch erste Aufträgemit einem eigenen Produkt. Mit Learningsuite.io bieten sie ihren Kunden heutedie Möglichkeit, ihre eigene Lernplattform ganz nach ihren Vorstellungen zugestalten - individualisiertes Branding, Premium-Support und Onboardinginklusive. Da hierfür weder umfassende Vorkenntnisse noch übermäßigerZeitaufwand nötig sind, setzen bereits mehr als 400 Unternehmen auf ihredigitale Lernakademie.Zeit- und Arbeitsaufwand: Die Folgen von mangelnder OrganisationDigitale Lösungen beim Kunden-Onboarding bieten eine Reihe signifikanterVorteile - sowohl für den Kunden als auch für das Unternehmen. Dabei gehörenStruktur und System zu den wichtigsten Aspekten: Ohne sie fehlt es schließlichnicht nur an der nötigen Übersicht, sondern im schlimmsten Fall auch angrundlegenden Informationen. Folglich fällt es Nutzern weitaus schwerer,entsprechende Zusammenhänge zu erkennen und essenzielle Inhaltenachzuvollziehen. Das ist für beide Seiten unbefriedigend: aufgrund vermeidbarerRückfragen zusätzlicher Zeit- und Arbeitsaufwand für Unternehmen, Frust undVerwirrung bei Kunden. Je nach Erreichbarkeit muss der Kunde womöglich selbsteiniges an Zeit und Energie in die Beschaffung der Informationen stecken - oder