Waren die Pixel Smartphones bisher nur in Deutschland und über Amazon erhältlich, so startet heute Drei als erster Betreiber in Österreich den Vorverkauf der neuen Google Flaggschiffe. Ab 5. Oktober 2023 bietet Drei die beiden neuen 5G Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit Vorverkaufsaktion betreiberexklusiv in Österreich an.

* Vorverkaufsstart der beiden neuen Google Flaggschiffe bei Drei am 5.Oktober. * Google Vorverkaufspromotion betreiberexklusiv in Österreich nur bei Drei.

Kunden, die eines der beiden neuen Pixel Flaggschiffe bis 16. Oktober 2023 bei Drei kaufen und sich bei Google registrieren, erhalten zum Pixel 8 gratis Pixel Buds Pro und zum Pixel 8 Pro eine gratis Pixel Watch 2 (Wi-Fi) zugesendet.* Mehr auf

[www.drei.at/google-pixel] (https://www.drei.at/google-pixel)

"Wir freuen uns sehr darüber, die neuesten Pixel-Smartphones aus der Google Hardware-Familie in Österreich einzuführen und damit unsere Präsenz in Europa weiter auszubauen. Das Geräte-Portfolio mit Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 7a, der Pixel Watch 2 und den Pixel Buds Pro vereint Hardware und KI-gestützte Software und hilft den Menschen, den ganzen Tag über produktiv zu sein. Gemeinsam mit unseren beiden Partnern Drei und MediaMarkt ist es unser Ziel, das Beste von Google noch mehr Menschen zugänglich zu machen, jederzeit und überall. "



"Wir freuen uns, die beiden Smartphone-Neuheiten Pixel 8 und Pixel 8 Pro erstmals in Österreich betreiberexklusiv anzubieten. Google liefert mit seinen Pixel Smartphones seit jeher ein einzigartiges Android Erlebnis, das seine Stärken im modernsten 5G Netz Österreichs voll ausspielen kann.", so Drei CCO Günter Lischka.



Mit seinen konturierten Kanten und der im Vergleich zum Vorgängermodell kompakteren Größe liegt das Pixel 8 gut in der Hand. Das 6,2-Zoll-Actua-Display bietet Klarheit wie im echten Leben. Das Pixel 8 überzeugt durch ein leistungsstarkes, aktualisiertes Kamerasystem für erstaunliche Foto- und Videoqualität sowie eine neue ultraweite Linse für Makrofokus. Drei bietet das neue Pixel 8 ab 5. Oktober 2023 betreiberexklusiv in ausgewählten Tarifen ab 0 Euro** an.



Das 6,7-Zoll-Super-Actua-Display des Pixel 8 Pro verfügt über das bisher hellste Display, das komplett flach ist und Nutzer:innen eine immersive Darstellung auf mehr Fläche bietet. Die Rückseite besteht aus mattem Glas und einem polierten Aluminiumrahmen. Weiters wurden alle Kameras des Pixel 8 Pro verbessert. Die größere, ultraweite Linse sorgt für einen noch besseren Makrofokus und das Teleobjektiv macht Fotos bei 5-fachem optischen Zoom. Drei bietet das Pixel 8 Pro (128 GB Obsidian) von Google ab 5. Oktober 2023 ab 288 Euro betreiberexklusiv in Österreich an.



Das aktuelle Google Portfolio bei Drei umfasst neben dem neuen Pixel 8 und Pixel 8 Pro das Pixel 7a, die Pixel Buds Pro, die Pixel Watch 2 (WiFi) sowie Google Standard-Zubehör.



*Aktion ausschließlich gültig bei abgeschlossenem Kauf eines Google Pixel 8 oder Pixel 8 Pro zwischen 05.10.2023 und 16.10.2023 und Online-Registrierung bei Google unter

[https://reward-promos.com/launch2023]

(https://reward-promos.com/launch2023) zwischen 27.10.2023 und 29.11.2023. Gültig nur solange der Vorrat reicht. Alle Details und Teilnahmebedingungen auf drei.at sowie

[https://reward-promos.com/launch2023]

(https://reward-promos.com/launch2023)



** 27 Servicepauschale / Jahr. Neuanmeldung mit 24 Monaten Bindung. Monatliches Entgelt tarifabhängig. 3 URA/Smartphone.

