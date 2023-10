Das internationale Geospatial-Event des Jahres (FOTO)

Berlin/Karlsruhe (ots) - Auftakt für die INTERGEO EXPO und CONFERENCE.

Geoinformationen sind Basis nachhaltigen Wirkens. Leitthemen: Erdbeobachtung,

Building Information Modeling, zukünftige Entwicklung der Geoinformation.

Weltneuheiten, Technologietrends und Top-Speaker. In diesem Jahr wieder mit

dabei: Der Deutsche Kartographie Kongress.



Vom 10. bis 12. Oktober verwandeln sich die Messehallen der Hauptstadt zum

Treffpunkt für die Anwenderbranchen von Geoinformationen. Getreu ihres

Leitmotivs "Inspiration for a smarter World" präsentieren die INTERGEO EXPO und

CONFERENCE Technologien, innovative Anwendungen und profundes Know-how rund um

Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. "Die INTERGEO ist die

internationale Bühne für alle, die Entscheidungen im Sinne einer nachhaltigen

Zukunft treffen. Stadtplaner*innen, Klimaforschende, Geodät*innen,

Mobilitätsexpert*innen, Marketeers, Land- und Forstwirt*innen, Ozeanograph*innen

und viele andere Berufsgruppen setzen ihre Arbeit für eine lebenswerte Zukunft

auf einer Basis von Geodaten auf", so Professor Dr.-Ing. Rudolf Staiger,

Präsident des Veranstalters DVW e.V.