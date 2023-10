Bonial stellt Unternehmenspurpose vor und übernimmt Verantwortung für einen zukunftsfähigen Einzelhandel zur Stärkung der Innenstädte (FOTO)

Berlin (ots) - "We keep our home towns vibrant by attracting people to the

stores - so everyone can enjoy what life has on offer."



- Der in Zusammenarbeit mit der Agentur Human Unlimited erarbeitete Purpose

beschreibt, wofür Bonial nach knapp 15 Jahren erfolgreicher

Unternehmensgeschichte steht: Erhalt und Stärkung des stationären

Einzelhandels, lebendige Innenstädte, stets mit dem Ziel, den Konsument:innen

zu zeigen, was der Handel und das Leben zu bieten haben

- Ab Oktober setzt Bonial auf exklusive Marketingoffensive - u.a. mit beklebtem

Linienbus, Mega Poster in Berlin und Purpose Visualisierung in der

alljährlichen WELT-Künstlerausgabe



Bonial, Marktführer der digitalen Angebotskommunikation, erhält mit seinen

Plattformen kaufDA und MeinProspekt neuen Unternehmenspurpose, zur Beantwortung

der Kernfrage: Wofür steht das Unternehmen?