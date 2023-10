FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gefallen. Bis zum Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,16 Prozent auf 127,44 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,94 Prozent. Am Vortag war die Rendite erstmals seit zwölf Jahren über die Marke von drei Prozent gestiegen. In den meisten Ländern der Eurozone stiegen die Renditen am Donnerstag.

Getrieben wird die Zinsentwicklung vor allem aus den USA. Erwartungen in Richtung einer anhaltend straffen oder sogar noch strafferen Geldpolitik der US-Zentralbank Fed haben die Kapitalmarktzinsen in den Vereinigten Staaten stark steigen lassen. Die Entwicklung ist auf viele andere Anleihemärkte übergeschwappt, so auch nach Deutschland. Zuletzt sind die US-Renditen allerdings etwas gefallen.

Konjunkturdaten aus der Eurozone deuten auf eine weiter schwächelnde Wirtschaft hin. So sind in Deutschland die Exporte im August stärker als erwartet gefallen. In Frankreich und Spanien ist die Industrieproduktion im August gesunken. Am Nachmittag stehen in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Am Freitag wird dann der monatliche Arbeitsmarktbericht veröffentlicht./jsl/bgf/jha/

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 127,4EUR gehandelt.