Burgbrohl (ots) - Auf der diesjährigen anuga in Köln präsentiert derCan-Filling-Experte RHODIUS sein erweitertes Leistungsangebot rund um dieindividuelle Getränkeabfüllung. Besonderes Augenmerk liegt auf nachhaltigenVerpackungslösungen und maßgeschneiderten Serviceleistungen, wobei derpersönliche Kundenkontakt und höchste Qualitätsansprüche im Fokus stehen.Vor 85 Jahren zunächst als platzsparende Alternative zu Bierflaschen undBierfässern entwickelt, hat sich die Getränkedose inzwischen als einer derbeliebtesten Getränkeverpackungen etabliert. Vor allem bei Verbrauchern ist siestark nachgefragt, da sie nicht nur handlich und leicht, sondern ebenfallsnachhaltig ist und den Inhalt optimal schützt. Die RHODIUS Mineralquellen undGetränke GmbH & Co. KG (https://www.rhodius-copacking.com/de/) aus Burgbrohl inRheinland-Pfalz ist auf die Abfüllung von vielfältigen Getränken spezialisiert.Mit der dritten KHS Dosenlinie, die zu Jahresbeginn in Betrieb genommen wurde,sieht sich der Getränkespezialist für die steigende Nachfrage bei derGetränkeabfüllung in Zukunft gewappnet. Auf der diesjährigen anuga in Köln(https://www.anuga.de/) , die vom 7. bis zum 11. Oktober stattfindet,präsentiert RHODIUS in Halle 8.1 am Stand E116 sein individuellesLeistungsangebot (https://www.anuga.de/aussteller/rhodius_mimineralque/) deminteressierten Fachpublikum.anuga 2023 in Köln: RHODIUS stellt Produktangebot vorDie alle zwei Jahre stattfindende anuga ist die weltweit führende Messe fürLebensmittel und Getränke. Sie vereint zehn Fachmessen unter einem Dach undführt die internationale Branchencommunity zusammen. So bietet sie einenumfassenden Überblick über die wichtigsten Trends in der gesamten Lebensmittel-und Getränkebranche. Für RHODIUS speziell ist sie die ideale Plattform, um nichtnur mit relevanten Entscheidern Kontakte zu knüpfen und ins Gespräch zu kommen."Für uns eröffnet sich auf der anuga die Möglichkeit, ausführlich über unserindividuelles Produktangebot im Bereich der Lohnabfüllung zu informieren", sagtHannes Tack, geschäftsführender Gesellschafter bei RHODIUS. "Unsere Kundenkönnen viele verschiedene Getränke in unterschiedlichen Verpackungsformenabfüllen lassen, sei es für Deutschland oder den weltweiten Export", ergänztTack. Dabei bedient das Unternehmen ein großes Spektrum an Getränkekategorien(https://www.rhodius-copacking.com/de/sorten.html) , wie zum BeispielMineralwasser und Wasser Plus Produkte, Soft- und Energydrinks, Sekt, Wein,