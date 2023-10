Wir brauchen eine glaubhafte Angebotspolitik - Umverteilungsfantasien helfen nicht

Berlin (ots) - "Es ist nicht die Zeit für Umverteilungsfantasien, es braucht

endlich eine echte und glaubhafte Angebotspolitik, um die richtigen

Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen. Eine ernst gemeinte Absenkung

der Unternehmensbesteuerung ist überfällig, wir müssen Genehmigungen deutlich

beschleunigen und digitalisieren. Sonst ruiniert die Bundesregierung den

Standort Deutschland vollends. Das hat bisher nur Finanzminister Lindner

verstanden. Beim Rest der Bundesregierung herrscht weiterhin Realitätsverlust",

mahnt Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,

Dienstleistungen (BGA).



Außenhandelspräsident Jandura weiter: "Wir haben weiterhin eine zu hohe

Inflation. Und befinden uns in einem Stagflationsszenario. Da braucht es eine

echte und glaubhafte Angebotspolitik. Das muss endlich auch die Bundesregierung

kapieren."





Denn auch der Export, die eigentliche Konjunkturlokomotive Deutschlands,schwächelt weiterhin. Im August 2023 sind die deutschen Exporte gegenüber Juli2023 kalender- und saisonbereinigt um 1,2 % und die Importe um 0,4 % gesunken.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weitermitteilt, sanken die Exporte im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2022 um 5,8% und die Importe um 16,8 %.Den Grund für die anhaltend schlechten Zahlen sieht der BGA-Präsident in einerinsgesamt schwächelnden Weltkonjunktur. Die wichtigen deutschen Exportmärkte wieChina und USA zeigen weniger Interesse an deutschen Waren, auch der Euro-Raumzeigt Schwächen in der Nachfrage."Unsere Unternehmen kämpfen weiterhin mit steigenden Energiepreisen, zu hoherInflation und überbordender Bürokratie. Das schafft eine Stimmung derUnsicherheit. Die Bundesregierung ist jetzt gefordert. Handelshemmnisseabzubauen und ein Klima der Wettbewerbsfähigkeit und Investitionsfreude zuschaffen!", so der Präsident abschließend.Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter Presse- und ÖffenltichkeitsarbeitTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5618547OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.