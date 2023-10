Hauck Aufhäuser Lampe stellt Weichen für gezieltes Wachstum im Wealth Management

Frankfurt am Main (ots) -



- Naveed Arshad und Daniel Sauerzapf verantworten künftig als Co-Heads das

Wealth Management des Privatbankhauses

- Personelle Aufstellung stellt Kernkompetenzen in den Mittelpunkt der

strategischen Ausrichtung



Hauck Aufhäuser Lampe treibt das Wachstum im Wealth Management voran: Naveed

Arshad und Daniel Sauerzapf werden künftig als Co-Heads das Wealth Management im

Geschäftsbereich Private & Corporate Banking verantworten. Das Privatbankhaus

stellt mit der personellen Aufstellung die Kernkompetenzen in den Mittelpunkt

der strategischen Ausrichtung. Arshad und Sauerzapf sind Mitglieder des

Executive Committees des Geschäftsbereichs und werden direkt an Oliver Plaack,

Vorstand Private & Corporate Banking, berichten.