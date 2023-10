Matthias Haller ist neuer Chefredakteur beim Personalmagazin

Freiburg (ots) - Das Personalmagazin erweitert seine Führung: Matthias Haller

wurde zum 1. Oktober 2023 zum neuen Chefredakteur der meistgelesenen

Fachzeitschrift für HR-Management berufen. Reiner Straub bleibt weiterhin

Herausgeber des Magazins.



Matthias Haller (36) studierte Wirtschaft und Kultur an der Universität

Mannheim, arbeitete drei Jahre bei der Kommunikationsagentur fischerAppelt und

kam 2019 zur Redaktion des Personalmagazins, das unter Personalfachkräften eine

marktführende Position einnimmt. Zum 1. Oktober 2023 hat er nun die

Chefredaktion des Mediums übernommen: "Mein Anspruch ist es, das Personalmagazin

als multimediale Marke weiterzuentwickeln. Wir wollen für unserer Leserschaft

Antworten auf die ökonomischen, sozialen und ökologischen Fragen unserer Zeit

liefern."





Reiner Straub bleibt weiterhin Herausgeber des Personalmagazins. "Matthias hatsich durch seine Vorstandsinterviews und seine Expertise in den ThemenLeadership und Technologie im Markt eine große Reputation aufgebaut. Ich freuemich, dass er die Chefredaktion übernimmt", betont Straub.Die aktuelle Pressemitteilung ist auch online abrufbar in der RubrikPressemitteilungen unter: http://www.haufe.de/presseÜber das PersonalmagazinDas Personalmagazin, eine Publikation der Haufe Group, ist die meistgeleseneFachzeitschrift für das HR-Management. Der Printtitel mit einer verkauftenAuflage von 26.457 (IVW 2. Quartal 2023) erreicht zwei Drittel allerPersonalfachleute in Deutschland. Das Personalmagazin erscheint auch als iOS-und Android-App. Die dazugehörige Website haufe.de/personal zählt monatlich über1 Million Visits.Über die Haufe GroupDie Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- undArbeitsplatzlösungen, der in den Bereichen Software Solutions, Content undLearning bei der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie der erfolgreichenGestaltung von Transformationsprozessen unterstützt. In den vergangenen 70Jahren hat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einemumfassenden Corporate Services-Lösungsanbieter entwickelt. Mit starkenProduktmarken wie Haufe, Lexware, Haufe Akademie oder smartsteuer finden dieServices der Haufe Group Einsatz in Großunternehmen, in mittelständischenBetrieben sowie in Kleinunternehmen und bei Solo-Selbstständigen. Die HaufeGroup beschäftigt rund 2.650 Mitarbeitende an 12 Standorten und konnte dasGeschäftsjahr 2022/23 mit einem Umsatz von 510 Millionen Euro abschließen.Pressekontakt:Haufe-Lexware Services GmbH & Co. KGEin Unternehmen der Haufe GroupJulia IlgCorporate CommunicationsMunzinger Str. 9, 79111 FreiburgTel: 0761 898-3103E-Mail: mailto:pressehaufe@haufe-lexware.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/107515/5618554OTS: Haufe