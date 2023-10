SMA Solar ziehen an - Prognoseanhebung liefert Hoffnungsschimmer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Lichtblick für die Aktionäre SMA Solar : Der Wechselrichterhersteller profitiert weiter vom Boom bei Solaranlagen und hebt seinen Ausblick erneut an. Daraufhin unterbrachen die Aktien ihre jüngste Talfahrt und schnellten in die Höhe. Zuletzt standen sie fast 14 Prozent im Plus bei 63,55 Euro. Damit setzten sie sich an die Spitze des Index der mittelgroßen Werte MDax , der leicht nachgab.

Vor allem im Bereich Large Scale & Project Solutions liefen die Geschäfte im dritten Quartal nach Unternehmensangaben rund. Hier bietet SMA Solar Komplettlösungen für Solar-Kraftwerke an. Und auch das Geschäft für mittelgroße Photovoltaik-Anlagen trug zur positiven Entwicklung bei, hieß es auf Basis erster Eckdaten für die vergangenen drei Monate.