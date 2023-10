München (ots) - Die Expo Real steht im Oktober 2023 nach einem über 10-jährigen

Preisanstieg erstmals im Zeichen zurückgehender Immobilienpreise und -werte.

Eine Ursachenanalyse von Professor Dr. Werner Pauen von der International School

of Management (ISM) am Campus München kommt zu einem eindeutigen Ergebnis: Nach

einer langanhaltenden Periode rückläufiger Kapitalmarktzinsen und

Refinanzierungskosten traf die abrupt eintretende Zinswende im Sommer 2022 auf

eine Gemengelage mit weiteren negativen Einflüssen im Immobilienmarkt - ein

Überblick.



Staatliche Eingriffe als negative Einflussfaktoren





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nach Einschätzung von ISM-Professor Dr. Werner Pauen sind neben der Zinswendevor allem die extremen Baukostensteigerungen und die nationalen und europäischenAnforderungen an die künftige energetische Ausstattung von Neubau- undBestandsimmobilien als Einflussfaktoren für die jetzige Entwicklung inDeutschland zu nennen: "Letztere kommen insbesondere in derEU-Taxonomie-Verordnung und der jüngst vom Bundesrat genehmigten 2. Novelle desGebäudeenergiegesetztes zum Ausdruck. Unter dem Begriff "sustainable finance"werden auch deren künftige Auswirkungen auf die Finanzierbarkeit vonGrundstücken und Gebäuden abzulesen sein. Zugespitzt gesagt: DieFinanzierbarkeit von Immobilien ohne die gesetzlich geforderten energetischenStandards dürfte schwieriger werden. Diese Immobilien werden in der Folgegeringer nachgefragt, womit auch ein Rückgang der entsprechenden Immobilienwerteverbunden sein dürfte," so Pauen.Nur wenige stabilisierende Effekte bei der ImmobilienpreisentwicklungAktuell verblieben nur wenige (immobilienpreis-) stabilisierende Effekte,erklärt der Experte Pauen: "Das geringe Neubauangebot im Wohnungsbau und die(noch) relativ guten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wirken sichweiterhin positiv auf den Gesamtmarkt aus, insbesondere aufgrund der stabilenBeschäftigungsquote in Deutschland.Sinkende Nachfrage bei Investments und Käufen von ImmobilienWerner Pauen stellt fest: "In der Summe lässt sich einerseits eine sinkendeNachfrage nach Immobilieninvestments beziehungsweise privat genutztenWohnimmobilien feststellen. Andererseits ist ein - im Vergleich zum Zeitraum vorder "Zinswende" - erhöhtes Angebot an Bestandsimmobilien und ein weitererRückgang an Neubauprojekten im Markt zu verzeichnen."Büroimmobilienmarkt und Einzelhandel am stärksten betroffenDabei gebe es segmentspezifisch aber deutliche Unterschiede in der Entwicklung,wie der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für