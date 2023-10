Raiffeisen Bank International listet strukturierte Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax

Stuttgart (ots) - Die Raiffeisen Bank International listet ab sofort als

Emittent strukturierte Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax der Gruppe Börse

Stuttgart. Für die rund 4.000 bei Easy Euwax gelisteten Hebel- und

Anlageprodukte der Raiffeisen Bank International entfallen die börslichen

Transaktionsentgelte.



Easy Euwax ergänzt als börsliches Zero-Fee-Segment das bewährte Euwax-Segment

der Gruppe Börse Stuttgart für den Handel mit strukturierten Wertpapieren und

steht allen Emittenten offen. Als erster Emittent hatte Morgan Stanley seine

Produkte bei Easy Euwax gelistet. Insgesamt umfasst das Handelssegment nun rund

224.000 Hebel- und Anlageprodukte auf unterschiedlichste Basiswerte.





"Anleger profitieren bei Easy Euwax von hoher börslicher Handelsqualität undTransparenz ohne börsliches Transaktionsentgelt. Durch dieses günstige undverlässliche Angebot stärken wir den börslichen Handel mit strukturiertenWertpapieren - gemeinsam mit den Emittenten als unseren Partnern. Wir freuenuns, nun auch die Raiffeisen Bank International bei Easy Euwax an Bord zuhaben", sagt Dragan Radanovic, Chief Business Officer der Gruppe BörseStuttgart."Transparenz und Produktklarheit sind wichtige Eckpfeiler unseresProduktangebots, die von Investoren besonders geschätzt werden. Wir freuen unsdaher, den attraktiven Service von Easy Euwax zukünftig zu nutzen, um somit nochmehr Anlegern einen einfachen Zugang zu strukturierten Wertpapieren zuermöglichen", so Philipp Arnold, Head of Certificates Sales bei der RaiffeisenBank International.Beim börslichen Handel im Segment Easy Euwax überwacht die unabhängigeHandelsüberwachungsstelle die Preisermittlung und Auftragsabwicklung. Die eigeneWebsite des Segments bietet Anlegern unter anderem zusätzlicheTransparenzkennzahlen zu den gelisteten Produkten sowie intuitive Suchfunktionenzur leichteren Produktauswahl.