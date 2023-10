The New York Times Company und PressReader kündigen neue Vereinbarung an, um globalen Vertrieb zu fördern und neue Zielgruppen zu erreichen

VANCOUVER, British Columbia und NEW YORK, 5. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- The New York Times Company (NYSE: NYT) und und PressReader gaben heute eine neue Zusammenarbeit bekannt, um die globale Präsenz von The New York Times durch PressReader s umfangreiches Netzwerk von Vertriebspartnern, das sich über 150 Länder erstreckt, weiter auszubauen.

Diese Partnerschaft verschafft einem noch breiteren globalen Publikum einen beispiellosen Zugang zum vertrauenswürdigen Journalismus der The New York Times, der zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten hat, darunter die meisten Pulitzer-Preise (Pulitzer Prizes) unter den Nachrichtenorganisationen. Angesichts der großen Reichweite von PressReader wird diese Integration die Verbreitung der reichhaltigen journalistischen Inhalte von The New York Times weiter ausbauen.

PressReader ist als Branchenpartner des World Travel and Tourism Council (WTTC) einzigartig positioniert, um Reisenden weltweit The New York Times anzubieten – zu Lande, in der Luft und auf See. Der Journalismus von The New York Times wird außerdem an zahlreichen abgelegenen und isolierten Orten mit begrenzter Konnektivität verfügbar sein, wie etwa in wissenschaftlichen Forschungszentren in der Antarktis. Darüber hinaus wird PressReader nun auch außerhalb der USA den Journalismus der The New York Times an öffentliche Bibliotheken und Pflegeeinrichtungen verteilen.

Die Vertriebspartner von PressReader in über 150 Ländern können nun nicht nur die digitale Replika-Ausgabe der The New York Times beziehen, sondern auch deren digitales „News"-Produkt, das aktuellen und historischen Journalismus bis zurück ins Jahr 1851 enthält. Darüber hinaus wird The New York Times Company im Rahmen der Vereinbarung ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit mit PressReader und dessen White-Label-Tech-Plattform Branded Editions – die mit automatischer Übersetzung, On-Demand-Audio-Funktionen und zusätzlichen Zugänglichkeitsfunktionen ausgestattet ist – für The New York Times, The International New York Times und TimesDigest fortsetzen.