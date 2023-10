Die Großaktionäre von BMW sind wieder die reichsten Deutschen (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit einem geschätzten Vermögen von 40,5 Milliarden Euro sindSusanne Klatten (61) und Stefan Quandt (57) die reichsten Deutschen. DieGeschwister und Großaktionäre des Autokonzerns BMW haben damit nach einem JahrLidl-Gründer Dieter Schwarz (84) wieder von der Spitzenposition verdrängt. Rangdrei belegt die Familie Merck, die den gleichnamigen Pharma- und Chemiekonzernkontrolliert. Das ergibt die neueste Schätzung des manager magazins(https://www.manager-magazin.de/) für die Liste der 500 reichsten Deutschen (https://www.manager-magazin.de/unternehmen/die-reichsten-deutschen-rangliste-der-500-groessten-vermoegen-in-deutschland-a-c25bc6bf-f1d5-4457-9cb0-e1ddc6d7ce26) .Demnach gibt es inzwischen 226 Milliardäre in Deutschland - 14 mehr als 2022.Rekord: Seit der ersten Veröffentlichung der Liste der reichsten Deutschen 2001,gab es nie mehr Milliardäre im Land. Die Zahl umfasst Individuen ebenso wieGroßfamilien, die ein entsprechendes Vermögen gemeinsam besitzen. Seit 2022legten die Buchvermögen der Top500 um insgesamt 82 Milliarden Euro auf knapp 1,1Billionen Euro zu. In absoluten Zahlen ist das zwar ein neuer Rekord, derZuwachs von 8,1 Prozent entspricht aber in etwa der Inflation. Getrieben wurdeder Zuwachs in vielen Fällen vor allem von der Börse. Trotz Ukraine-Krieg, hoherEnergiepreise und steigender Zinsen legte etwa der Dax40 im Jahresvergleich umfast ein Viertel zu.Die Top 10 der reichsten Deutschen sind:Susanne Klatten und Stefan Quandt ; BMW, Beteiligungen; 40,5 Milliarden EuroDieter Schwarz ; Lidl, Kaufland; 39,5 Milliarden EuroFamilie Merck ; Pharma; 32 Milliarden EuroFamilie Reimann ; JAB Holding, Keurig Dr Pepper; 30,5 Milliarden EuroKlaus-Michael Kühne ; Kühne + Nagel, Hapag-Lloyd, Lufthansa; 28,5 MilliardenEuroFamilie Albrecht und Heister ; Aldi Süd; 26,5 Milliarden EuroFamilie Porsche ; Porsche, Volkswagen; 23,8 Milliarden EuroFamilie Theo Albrecht Junior und Familie Babette Albrecht ; Aldi Nord; 18,4Milliarden EuroFamilie Henkel ; Henkel; 15,2 Milliarden EuroFamilie Otto ; Otto-Versand, ECE Group, About You; 13,7 Milliarden EuroFür die Rangliste wurden Aktienvermögen mit den Schlusskursen vom 15. Septemberbewertet. Alle Vermögensangaben sind Schätzungen.Interviewanfragen an Simone Salden, stellvertretende Chefredakteurin:mailto:simone.salden@manager-magazin.dePressekontakt:SPIEGEL-VerlagUnternehmenskommunikationMaria WetzelTelefon: 040 3007-2903E-Mail: mailto:maria.wetzel@spiegel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/18957/5618595OTS: manager magazin