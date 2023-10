FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im angeschlagenen Marktumfeld sind Aktien von Puma am Donnerstag zeitweise zweistellig abgesackt. Sie fielen auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Zuletzt notieren die Scheine 8,5 Prozent niedriger bei 54,54 Euro. Am kommenden Montag beginnt die Black-Out-Phase, in der der Konzern im Vorfeld des Quartalsberichts Ende Oktober seine Finanzkommunikation mit Marktteilnehmern einstellt. Börsianer sorgen sich nun, dass Puma in letzten Analystenrunden die Erwartungen dämpft.

Puma ließ allerdings nun noch einmal verlauten, dass man in Richtung der gesteckten Jahresziele voll in der Spur liege. Für nachhaltige Entspannung sorgte dies allerdings nicht, die leichte Kurserholung fiel schnell wieder zusammen.

Mitte Juli hatte Puma bereits seine Jahresziele bekräftigt. Inzwischen gab es aber beispielsweise von Modehändlern einige negative Signale zum September-Geschäft. Adidas-Papiere verloren bis zu 4,6 Prozent auf ein Tief seit Anfang Juni.

Analyst Piral Dadhania von der kanadischen Investmentbank RBC sieht bei Puma laut einem aktuellen Ausblick das obere Ende der Jahresziele "wohl außer Reichweite". Er bleibt aber mit Blick auf 2024 optimistisch./ag/ngu