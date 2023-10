Abchasien will Stützpunkt für russische Flotte schaffen

SUCHUMI (dpa-AFX) - Russland wird nach offiziellen Angaben einen Flottenstützpunkt im Schwarzen Meer in der von Georgien abtrünnigen Konfliktregion Abchasien aufbauen. Eine entsprechende Vereinbarung sei bereits unterzeichnet worden, sagte der Präsident Abchasiens, Aslan Bschanija, in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der kremlnahen Zeitung "Iswestija".

Demnach wird die Basis im Landkreis Otschamtschire südlich der Gebietshauptstadt Suchumi errichtet. Russland gilt als Schutzmacht der georgischen Konfliktregion und hat dort Truppen stationiert. Der Kreml wollte die Meldung am Donnerstag nicht kommentieren.