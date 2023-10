Özdemir betonte anlässlich des Besuchs: "Die Ukraine hat nach wie vor unsere volle Unterstützung und Solidarität." Er habe auf dem Weg sehen können, wie der russische Aggressor alles unternehme, um das Land zu destabilisieren und den Export ukrainischer Agrarprodukte zu erschweren. Mit seinem Amtskollegen wollte er darüber sprechen, wie es gelingen könne, ukrainisches Getreide in die Länder des globalen Südens zu bringen, wo es am dringendsten gebraucht werde.

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Cem Özdemir hat der von Russland angegriffenen Ukraine erneut deutsche Hilfe und Zusammenarbeit zugesichert. Der Grünen-Politiker traf am Donnerstag zu einem Besuch in der Ukraine ein, wie das Ministerium in Berlin mitteilte. Geplant war unter anderem ein Gespräch mit dem ukrainischen Minister Mykola Solskyi. Nähere Angaben wurden aus Sicherheitsgründen nicht gemacht.

