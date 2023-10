Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) -- "Kolumbien, das Land der Schönheit" wird auf der Anuga2023, die vom 7. bis 11.Oktober in Köln stattfindet, mit einer Delegation von 15 Unternehmen und einerbreiten Palette von Produkten wie dem berühmten Kaffee, Bananensnacks,Schokoladen, Fruchtmark und pflanzlichen Getränken vertreten sein.- "Kolumbien, das Land der Schönheit" ist der Slogan, mit dem sich Kolumbien aufnationaler und internationaler Ebene präsentiert und der auf den enormenReichtum seiner Natur- und Wasserressourcen verweist, die es zu einem derLänder mit der größten biologischen Vielfalt der Welt machen.- Unter Federführung des Außenministeriums und des Ministeriums für Handel,Industrie und Tourismus, sowie der Koordinierung der kolumbianischen Botschaftin Deutschland und des Handelsbüros ProColombia in Frankfurt am Main nimmtKolumbien zum sechsten Mal in Folge an der Messe Anuga teil, in diesem Jahrmit zwei Ständen: einem im Bereich Fine Food (Halle 3.1) und dem zweiten imPavillon für Heißgetränke (Halle 7.1.) Damit zeigt sich das Land einmal mehrin seiner Position als Kaffee-Weltmacht, aber auch als immer stärkerer Akteurin den Bereichen Snacks, Fruchtmark, Zucker , Getreide und Kekse, sowie anderenProdukten.- Die Botschafterin von Kolumbien in Deutschland, Yadir Salazar-Mejía, wird ander Eröffnungsveranstaltung der Messe am 7. Oktober um 18:00 Uhr in Halle 3.1,Stand D030 -D048, teilnehmen.Die Unternehmensdelegation, die an der Anuga2023 teilnehmen wird, besteht ausden Handelsgesellschaften BuenCafe, Juan Valdez, Descafecol, Uniban, ProductosBellini, Ingenio Risaralda, Comestibles Mapy, Ramo, Mountain food, Mayagüez,Noel, Andina de Especialidades, Pulpa Fruit und den Unternehmen für nichtverderbliche verarbeitete Lebensmittel, Soberana und del Alba . DieseUnternehmen stehen für eine nachhaltige Produktion des umfangreichengastronomischen Angebots und der Lebensmittel, die für Kolumbien typisch sind.Kolumbien ist weltweit der größte Produzent von mildem Kaffee undSpezialitätenkaffees, die sich durch ihre Herkunft, ihre Anbautechniken und ihrePremiumqualitäten auszeichnen. Zwischen 2018 und 2022 war Deutschland aufeuropäischer Ebene auf Platz 1 der Zielländer für kolumbianische Exporte vonKaffeederivaten sowie weltweit auf Platz 5.Die Exporte dieses Sektors auf den Markt haben in den letzten vier Jahren einepositive jährliche Wachstumsrate gezeigt, mit einem Anstieg um 24% bis 2022 imVergleich zu 2021, d.h. von 19 auf 24 Millionen USD. Dieser Zuwachs ist vor