--------------------------------------------------------------

Mehr Informationen

https://ots.de/kS9B5c

--------------------------------------------------------------



Köln (ots) - Das Thema Nachhaltigkeit spielt auf der Straße eine zunehmend große

Rolle: Das belegt der steigende Anteil der E-Fahrzeuge unter den Neuanmeldungen.

Die EUROPA verbessert mit ihren neuen Kfz-Tarifen deshalb die Leistungen für

Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge noch einmal deutlich. So sind nun auch die Kosten

für den erforderlichen Einsatz eines Löschcontainers und für die

Zustandsdiagnostik inbegriffen. Bei einem Totalschaden zahlt die EUROPA in der

Neupreisentschädigung zudem eine Nachhaltigkeitsprämie, wenn der bisherige Pkw

durch einen rein elektro- oder wasserstoff-betriebenen Pkw ersetzt wird. Auch

elektronische Krafträder und Leichtkrafträder sind mit dem neuen Tarif optimal

versichert.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die neuen Kfz-Tarife der EUROPA werden damit noch umfassender den Ansprüchen vonE- und Hybridfahrern gerecht. "Wir bieten unseren Kunden jedoch auch weiterhineinen technikneutralen Versicherungsschutz", betont Dr. Thomas Niemöller,Vorstand Komposit bei der EUROPA. "Das heißt, unsere Tarife sind so umfassendkonzipiert, dass sie Fahrzeuge aller Antriebsarten und Automatisierungsgradeabdecken. Allen bieten wir Top-Leistungen zu sehr guten Preisen."Verbesserter Schutz für E- und HybridfahrzeugeUm das Herzstück eines Elektro- und Hybrid-Fahrzeuges noch besser zu schützen,hat die EUROPA in ihrem neuen Pkw-Komfort-Tarif die Leistungsgrenzen fürFolgeschäden nach Kurzschluss oder Tierbiss deutlich angehoben, auf 20.000 Euro.Ganz neu im Leistungskatalog ist hier auch die Kostenübernahme für einennotwendigen Löschcontainer-Einsatz bis zu 3.000 Euro. Kosten für dieZustandsdiagnostik des Akkus werden bis 1.500 Euro übernommen.Wechselprämie fördert Umstieg auf Elektro- und Wasserstoff-PkwEinen besonderen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet die EUROPA mit ihremKomfort-Tarif nach einem Totalschaden: Kunden, die sich dann für den Umstieg aufein reines Elektro- oder Wasserstoff-Fahrzeug entscheiden, erhalten in derNeupreisentschädigung eine Wechselprämie in Höhe von 2.500 Euro.Verbesserungen für Krafträder und LeichtkrafträderAuch elektronische Krafträder und Leichtkrafträder profitieren nun vonbesonderen Leistungen. Hierzu gehören eine Allgefahrendeckung für den Akku sowiedie Mitversicherung der Ladeinfrastruktur wie Wallbox, Ladekabel, mobilesLadegerät. Bei einem schadenbedingten Akku-Austausch erfolgt kein Abzug "neu füralt" in den ersten zwei Betriebsjahren. Kurzschluss- und Tierbiss-Folgeschädensind bis 10.000 Euro abgesichert, die Entsorgungskosten für den Akku bis 3.000