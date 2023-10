--------------------------------------------------------------

Dortmund (ots) - Starke Leistungen, faire Beiträge und ein erstklassiger

Service: Die Continentale hat ihre Kfz-Tarife noch einmal verbessert. Unter

anderem wurde die Leistungsgrenze bei Kurzschluss und Tierbiss auf 20.000 Euro

erhöht. Bei Elektro-Fahrzeugen sind nun auch die Kosten für einen notwendigen

Löschcontainer-Einsatz mitversichert. Auch Elektro-Krafträder und

Elektro-Leichtkrafträder profitieren nun von besonderen Elektro-Leistungen.

Weiterhin verlassen können sich die Versicherten bei der Continentale auf einen

hervorragenden und persönlichen Service.





Der Trend zu mehr Fahrzeugen mit einem Elektro- oder einem Hybridantrieb unddamit zu mehr Nachhaltigkeit auf deutschen Straßen ist ungebrochen. Das zeigtihr steigender Anteil an den Kfz-Neuanmeldungen. "Wir bieten unseren Kunden aberauch zukünftig einen technikneutralen Versicherungsschutz", betont Dr. ThomasNiemöller, Vorstand Komposit bei der Continentale. "Das bedeutet, dass wirsowohl klassische Fahrzeuge mit Verbrennermotor als auch moderne Elektro- undHybridfahrzeuge unabhängig vom Automatisierungsgrad für unsere Kundenbestmöglich und mit modernsten Leistungen versichern."Verbesserter Schutz für Elektro- und Hybrid-FahrzeugeDie Leistungen für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge umfassen bei der Continentaleneben der Allgefahrendeckung für den Akku auch den Versicherungsschutz fürWallboxen, Ladegeräte und -kabel. Im Pkw-Komfort-Tarif erhöhte die Continentalenun die Leistungsgrenze für Folgeschäden nach Kurzschluss oder Tierbiss auf20.000 Euro. Ganz neu im Leistungskatalog ist die Kostenübernahme für einenLöschcontainer-Einsatz bis zu 3.000 Euro. Ebenfalls neu im Pkw-Komfort-Tarif:Wer nach einem Totalschaden Anspruch auf eine Neupreisentschädigung hat und sichbei der Ersatzbeschaffung für den Umstieg auf ein reinen Elektro- oderWasserstoff-Auto entscheidet, erhält eine Wechselprämie von 2.500 Euro.Persönlicher AnsprechpartnerNeben hervorragenden Leistungen ist die Continentale vor allem ein Garant fürschnellen und persönlichen Service: "Bei uns landen Versicherte mit ihrenAnliegen nicht in einem anonymen Callcenter. Sie haben von Anfang an ihrenpersönlichen Ansprechpartner", sagt Dr. Niemöller. "Deshalb ist es wichtig, beimAbschluss einer Kfz-Versicherung nicht nur auf niedrige Preise zu achten. GuterService ist ebenfalls sehr wichtig."Weitere zentrale Leistungen des Continentale Komfort-Tarifs: