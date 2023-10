Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Experten im Interhyp Bauzins-Trendbarometer einig: Höhepunkt erreicht, etwasgünstiger werden Immobilienfinanzierungen frühestens Mitte 2024- Neue KfW-Förderung ab 16. Oktober: Eine Familie kann laut Interhyp-Berechnungbis zu 71.000 Euro sparen - wenn sie in ökologisches Wohneigentum investiert- Höhere Finanzierungskosten durch Preisverhandlungen und Finanzierungstaktikkompensieren / In Thüringen sinkt Grunderwerbsteuer von 6,5 auf 5 ProzentDie Zinsen für Immobiliendarlehen haben im September die 4-Prozent-Marke nachoben durchbrochen und sind auf ein 12-Jahres-Hoch gestiegen. Die von Interhypbefragten Zinsexpertinnen und -experten rechnen angesichts der Notenbankpolitikund hartnäckiger Inflation längerfristig weiterhin mit dem aktuellen Niveau.Dafür sprechen ebenso die gestiegenen Renditen der Staatsanleihen, die weiterhinanziehen. Daher ist auch mit einem weiteren kurzfristigen Anstieg der Kredit-und Bauzinsen zu rechnen. "Immobilieninteressierte sollten jedoch nicht denFehler begehen, den Eigentumserwerb wegen der Zinsen abzuschreiben. Einerseitshat der Immobilienmarkt mit fallenden Kaufpreisen reagiert. Anderseits lassensich durch neue Fördermöglichkeiten und die passende FinanzierungstaktikZehntausende Euro sparen", sagt Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft derInterhyp AG.Im September sind die Konditionen für zehnjährige Immobiliendarlehen um rund 15Basispunkte von 3,9 Prozent auf über 4 Prozent geklettert. Die Zinsen fürKredite mit 15 oder 20 Jahren Zinsbindung kosten Anfang Oktober mit knapp 4,2Prozent nur unwesentlich mehr, obwohl sie Kreditnehmerinnen und Kreditnehmernmehr Kalkulationssicherheit garantieren. Teurer sind erneut fünfjährigeDarlehen, für die im Schnitt mindestens 4,3 Prozent fällig werden.Immobilienkaufende bekommen damit das entschiedene Vorgehen der Notenbankengegen die Inflation deutlich zu spüren. Die Europäische Zentralbank EZB hatteMitte September die Leitzinsen zum zehnten Mal in Folge auf 4,5 Prozentangehoben. Die amerikanische Notenbank Fed hat den Leitzins im Septemberunverändert bei 5,25 bis 5,5 Prozent belassen.Zinsen verharren um die 4 ProzentDas von Interhyp im Oktober befragten Expertengremium geht unisono davon aus,dass die Notenbanken den straffen Geldkurs beibehalten. Einige halten sogar eineweitere Zinsanhebung für möglich. Gegen niedrigere Zinsen spricht nicht nur dieInflation. Diese ist in der Eurozone im September zwar auf 4,3 gefallen, liegtaber weiterhin über der Zielmarke von rund 2 Prozent. Unwahrscheinlich sind