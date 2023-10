Geek+ führt das Marktanteilsranking für mobile Roboter zur Auftragsabwicklung weltweit an

Atlanta (ots/PRNewswire) -



- Neue Marktanteilsranglisten von Interact Analysis weisen Geek+ im fünften Jahr

in Folge als Marktführer bei mobilen Robotern für die Auftragsabwicklung und

als Nummer 1 der globalen AMR-Anbieter aus

- Die Rangliste zeigt den branchenweiten Einsatz des Flaggschiffs von Geek+, dem

Regal-zur-Person Kommissioniersystem, einer erschwinglichen und flexiblen

Lösung für die Auftragsabwicklung



Geek+, der weltweit führende Anbieter von mobilen Robotern für die Logistik,

wurde vom Marktforschungsunternehmen Interact Analysis als weltweiter

Marktführer für Auftragsabwicklungsroboter eingestuft. Die jüngste

Branchenprognose des in Großbritannien ansässigen Unternehmens unterstreicht das

anhaltende Wachstum der Lagerroboterbranche und hebt die führende Position von

Geek+ in den Kategorien Auftragsabwicklungsroboter und Autonome mobile Roboter

hervor. In der Kategorie Auftragsabwicklung ist der Marktanteil von Geek+ mehr

als doppelt so hoch wie bei den zweit- und drittplatzierten Unternehmen.