Puma bestätigt Jahresziele - Aktienkurs unter Druck

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Nachdem am Aktienmarkt am Donnerstag Sorgen in Bezug auf das dritte Quartal des Sportartikelherstellers Puma aufgekommen sind, bestätigte der Konzern am Mittag seine Jahresziele. "Wir bestätigen hiermit den Ausblick für das Gesamtjahr", teilte eine Sprecherin auf Anfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX mit. Zu den am 24. Oktober zur Veröffentlichung anstehenden Quartalsergebnissen wollte sich Puma auf Nachfrage nicht äußern.

