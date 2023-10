VSBLTY UND JOINT-VENTURE-PARTNER WINKEL MEDIA MELDEN REKORD BEIM MEDIENUMSATZ IM DRITTEN QUARTAL

„Dieser Erfolg bestätigt unsere Entscheidung, weitere Installationen zu pausieren, während wir den Medienverkäufen die Möglichkeit geben, aufzuholen und einen höheren ROI bei den ersten 2.000 Bildschirmen zu erzielen, die auf den Markt gebracht worden sind. Die Strategie des Unternehmens, mit führenden Out-of-Home-Medienpartnern in jeder Region zusammenzuarbeiten, hat sich auch als Beschleuniger für den Vertrieb erwiesen, da deren große Vertriebsteams in der Lage sind, Werbetreibende und Werbeagenturen schneller zu erreichen als das Winkel-Team allein", erklärte Rodrigo Velasco, CEO von Winkel Media.

Diese Strategie setzen VSBLTY und seine Partner in Expansionsmärkten wie Brasilien, dem Nahen Osten und den USA ein. „Strategische Partner in jeder Region zu haben, in der wir gemeinsam mit unseren Partnern Mediennetzwerke für den Einzelhandel aufbauen, stärkt die Position von VSBLTY nicht nur als weltweit führendes innovatives Softwareunternehmen, sondern auch als führendes Unternehmen für digitale Medien", so Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY. „Unser Medienangebot unterscheidet sich grundlegend von traditionellen „Out of Home"-Awareness-Produkten. Wir können nicht nur die Anzahl der Medieneinblendungen und die Betrachtungsdauer auf dem Bildschirm bestätigen, sondern mit Hilfe unserer anonymen Kundenanalysesoftware auch feststellen, wer, wann, wo und wie lange den Bildschirm betrachtet hat."