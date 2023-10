DRESDEN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftslage in Deutschland ist einer Umfrage zufolge derzeit so schlecht wie seit dem Höhepunkt der Corona-Krise nicht mehr. Der Abwärtssog habe auch den Mittelstand erfasst, teilte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Donnerstag in Dresden mit. Demnach rutschte der Geschäftsklimaindex (CGK) erstmals seit 2020 wieder in den Minusbereich (minus 1,2 Punkte). Der Leiter der Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch, rechnet mit einem weiteren Schrumpfen der Wirtschaftsleistung.

